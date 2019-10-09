Оказалось, что двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях ожидает второго ребёнка.

В интервью газете «Известия» Светлана Хоркина сообщила, что у неё есть ряд вопросов, которые касаются отечественного спорта и организаций, в частности. Эти вопросы Хоркина собиралась обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в октябре в Нижнем Новгороде. Однако, спортсменка не сможет присутствовать на форуме, так как, по её словам, она готовится подарить планете нового жителя. Распространяться на эту тему Светлана Хоркина не стала, поэтому пол будущего ребёнка остался для широкой общественности тайной.

Напомним, что в 2005 году Светлана Хоркина стала впервые мамой. Первенца назвали Святославом, он появился на свет в Лос-Анджелесе. Отцом Святослава стал предприниматель Кирилл Шубский, который являлся мужем российской актрисы и режиссёра Веры Глаголевой. Она скончалась два года назад в Германии.

Светлана Хоркина дважды становилась олимпийской чемпионкой по упражнениям на брусьях: в 1996 году в Атланте и в 2000 году в Сиднее. В арсенале спортсменки семь медалей Олимпийских игр. Девять раз она становилась чемпионкой мира и тринадцать – чемпионкой Европы. Светлана Хоркина завершила свою спортивную карьеру пятнадцать лет назад. Своё время она решила посвятить политике – была депутатом Государственной Думы Российской Федерации от политической фракции «Единая Россия». Последние три с половиной года занимает пост первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии (или ЦСКА).