ИА «Ореанда-Новости». Протоиерей Димитрий заявил, что за 10 лет сможет повысить рождаемость до нескольких миллионов человек в год.

Священник резко осудил демографическую ситуацию в стране в эфире телеканала «Спас». Он отметил, что русский народ ждёт ужасное будущее, поэтому нужно менять отношение к детям.

По мнению Демитрия, молодые люди в России относятся к детям, как к бандитам. По его мнению, они допускают ошибку, когда решают сначала пожить для себя, а потом уже начинать семью.

Ранее он уже сравнивал русских женщин, делающих аборт, с сорняками, и отмечал, что женщинам нужно рожать, даже если для них это может быть опасно. Также, священник назвал суррогатных матерей проститутками.

Протоиерей призвал страну «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».