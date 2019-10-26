ИА «Ореанда-Новости». Ночной полёт был выполнен в рамках посещения самолётами ЮАР.

Министерство обороны сделало соответствующее заявление в субботу.

Стратегические бомбардировщики РФ ТУ-160 ВКС совершили полёт. Он проходил ночью над Индийским океаном.

Самолёты вылетели из аэродрома «Ватерклуф», который находится в столице ЮАР, и приземлились в аэропорту города Йоханнесбург. Полёт выполнялся по программе визита страны двумя бомбардировщиками.

Целью визита стало укрепление и развитие сотрудничества между странами. Кроме того, России и ЮАР необходимо решить некоторые вопросы по взаимодействию между российской ВКС и южноафриканскими ВВС.

Помимо ТУ-160 в группу «гостей» также вошли Ил-62 и Ан-124 «Руслан».