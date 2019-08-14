ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили беспосадочный перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке.

Передислокация была произведена в ходе плановых лётно-тактических учений под руководством командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Самолёты находились в воздухе более 8 часов, они преодолели более 6 тысяч километров без дозаправок.

Аэродром Анадырь является одним из самых близких к границе США – от американской территории его отделяют около 600 километров.

В январе 2019 года из-за перемещения российских Ту-160 в Арктике вблизи границы с Канадой американские и канадские истребители были подняты на перехват. В августе то же самое произошло над нейтральными водами Берингова моря вблизи побережья США.