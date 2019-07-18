ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении пакет законопроектов о «шпионских приборах» – «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации».

В соответствии с законом к данной категории относятся устройства, разработанные для скрытного, тайного и неочевидного получения информации (или доступа к ней) без ведома её обладателя. В то же время к ним не относятся устройства для бытового использования, которые находятся в свободном обороте, предназначенные для аудио-, видео-, фотофиксации и установления геолокации. Исключением являются случаи, когда такие аппараты переделаны для сбора и хранения информации, «составляющей личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя».

Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Максимальная санкция за незаконное производство, приобретение и сбыт «шпионских устройств» – 4 года лишения свободы.