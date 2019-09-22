ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ провели опрос жителей средних и крупных городов России, выявивший, что потребление самогона в стране сокращается и что наибольшей популярностью самодельные спиртные напитки пользуются в Ульяновске, Саранске, Астрахани, Липецке и Новороссийске.

Учёные отметили, что производство и потребление самогона может быть использовано в качестве одного из индикаторов экономической ситуации. «По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешёвую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на чёрном рынке», – отмечает глава Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Учёный, в частности, ссылаясь на то, что «за последний год производство самодельного алкоголя и объём торговли им в России практически не растут», сделал вывод, что «скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан». Таким образом, заключил Зубец, возглавляемый им институт вводит новый индекс экономического кризиса – индекс производства самогона.