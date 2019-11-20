В документе изложено, что жители РФ смогут независимо от места пребывания и прописки получать услуги. Также в нем заявлено, о том, что можно будет получить сервисы федеральных органов в любом центре субъекта.Кроме того, в сообщении говорится, что в электронном виде будут доступны все услуги. Чтобы это стало возможным, создаётся платформа реестра информационных взаимодействий и предоставления услуг. Также заявлено, что для того, чтобы повысить функциональные возможности МФЦ, будут созданы все условия для обеспечения эффективного сотрудничества МФЦ с негосударственными организациями.