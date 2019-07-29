Соответствующее исследование провела крупная компания HeadHunter среди HR-специалистов.

В выборку для исследования попало 463 специалиста, которые занимаются подбором персонала в различные компании. Онлайн-опрос проводили среди директоров и менеджеров по персоналу, владельцев собственного бизнеса и кадровых сотрудников. Им не хватает квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием – сорок три процента респондентов. Предприятиям не хватает токарей, фрезеровщиков и слесарей. Чуть меньше, сорок один процент, высказались о нехватке специалистов с высшим техническим образованием. Преимуществом будет являться, если инженер обладает способностью решить вопрос социальной направленности. Однако, вывод из этого один – управленцы не востребованы, рынок труда ими пресыщен.

Работодатели высказали и требования, которые они выдвигают при приёме на работу. Так, например, для специалистов с высшим техническим образованием основные критерии заключались в наличии специализированных навыков и умений, далее идёт владение IT-технологиями и умение программировать. Тридцать процентов респондентов высказались за владение неспециализированными компьютерными программами.

Иные требования выдвигают HR-специалисты к соискателям со средним и средне-специальным образованием. Так на первом месте работодатель хотел бы видеть добросовестного сотрудника – за примерную дисциплину высказалось пятьдесят шесть процентов опрошенных. На втором месте, с небольшим отрывом, расположилось наличие специализированных навыков и умений. Далее наниматели ждут работников, готовых повысить свою квалификацию и пройти курсы переобучения.