ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции российских Вооружённых сил сообщило, что журналисты федеральных телеканалов России впервые посетили покинутую американскими подразделениями военную базу на территории Сирии.

Собеседник агентства указал, что журналистов сопровождали российские военные полицейские и сирийские спецназовцы.

Брошенная Пентагоном база расположена в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль, который, в свою очередь, находится неподалёку от города Манбидж. База была создана в 2017 году, когда поддерживаемые американцами отряды курдов взяли под контроль данную территорию, освободив её от бойцов, входящих в запрещённую в РФ террористическую группировку «Исламское государство».

Вашингтон в течение нескольких лет поддерживал действующие в регионе курдские подразделения. После того как 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, президент США Дональд Трамп вывел из ближневосточной страны войска и ввёл ряд санкций против Анкары.