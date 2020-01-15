15.01.2020, 18:10
Российские космонавты МКС поучаствовали в акции против Холокоста
ИА «Ореанда-Новости». Космонавты из России Александр Скворцов и Олег Скрипочка приняли участие в международной акции в социальных сетях «Мы помним»/» We remember», пишет «Интерфакс».
Акция объединяет всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле.
Ранее ООН приняла решение, что акция будет проходить в день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти Освенцим.
В прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 50 государств мира.
Акция объединяет всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле.
Ранее ООН приняла решение, что акция будет проходить в день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти Освенцим.
В прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 50 государств мира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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