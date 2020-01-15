Акция объединяет всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле.Ранее ООН приняла решение, что акция будет проходить в день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти Освенцим.В прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 50 государств мира.