О возврате огнестрельного оружия на борт космических кораблей озаботились специалисты из «Роскосмоса».

Стоит отметить, что ранее, на разных этапах развития космической науки, огнестрельное оружие было в аварийном комплекте космонавтов. Начиная с 1961 года, со времени первого полёта в космическое пространство Юрия Гагарина, покорители космоса были оснащены оружием на борту. Сначала это был пистолет Макарова, затем пистолет марки ТП-82. Оружие заменили после случая незапланированной посадки советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева на землях тайги. Тогда было принято решение оснастить космонавтов более усовершенствованным оружием. Его никогда не использовали на Международной космической станции. Оно могло потребоваться, в случае приземления космических аппаратов в незапланированные полётом места для того, чтобы отпугивать диких зверей или дать сигнал помощи.

Оружие перестало входить в аварийный комплект приблизительно тринадцать лет назад. Причина заключалась в том, что специальные патроны вышли из строя в связи с истекшим сроком годности, а создавать новые уже перестали. Одновременно, возникли проблемы поставок огнестрельного оружия в соседний Казахстан, на территории которого и расположен космодром Байконур. Так, вновь вернулись к вопросу оснащения космонавтов пистолетами. Однако, окончательное решение будет представлено после того, как закончится итоговый этап создания космического корабля отечественного производства под названием «Орёл».