По словам заместителя главы Министерства обороны России, вопрос об улучшении ракетных установок серии МКР обсуждается в ВС РФ. Сейчас на малых ракетных кораблях установлены ракетные комплексы «Малахит». Планируется заменить их на улучшенный комплекс «Уран».Зато срок эксплуатации улучшенных МРК проекта 1234 увеличится на 8 лет. Количество пусковых установок тоже увеличится и будет составлять 16 комплексов на одном корабле.Кроме этогоСейчас используется «Титанит», который планируется заменить на более современную КРС-27 «Минерал».



