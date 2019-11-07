07.11.2019, 23:11
Российские малые ракетные корабли будут перевооружены
ИА «Ореанда-Новости». Российские малые ракетные корабли проекта 1234 будут перевооружены с «Малахита» на «Уран», сообщает телеканал «ЗВЕЗДА».
По словам заместителя главы Министерства обороны России Алексея Криворучко, вопрос об улучшении ракетных установок серии МКР обсуждается в ВС РФ. Сейчас на малых ракетных кораблях установлены ракетные комплексы «Малахит». Планируется заменить их на улучшенный комплекс «Уран».
Модернизация займет около 5 лет. Зато срок эксплуатации улучшенных МРК проекта 1234 увеличится на 8 лет. Количество пусковых установок тоже увеличится и будет составлять 16 комплексов на одном корабле.
Кроме этого модернизируют ещё и радиолокационный комплекс. Сейчас используется «Титанит», который планируется заменить на более современную КРС-27 «Минерал».
По словам заместителя главы Министерства обороны России Алексея Криворучко, вопрос об улучшении ракетных установок серии МКР обсуждается в ВС РФ. Сейчас на малых ракетных кораблях установлены ракетные комплексы «Малахит». Планируется заменить их на улучшенный комплекс «Уран».
Модернизация займет около 5 лет. Зато срок эксплуатации улучшенных МРК проекта 1234 увеличится на 8 лет. Количество пусковых установок тоже увеличится и будет составлять 16 комплексов на одном корабле.
Кроме этого модернизируют ещё и радиолокационный комплекс. Сейчас используется «Титанит», который планируется заменить на более современную КРС-27 «Минерал».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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