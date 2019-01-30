ИА «Ореанда-Новости» Российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе в начале января, освобождены из плена, на данный момент решается вопрос об их возвращении в Россию. Об этом журналистам сообщили в российском посольстве в Нигерии.

«Подтверждаем, что российские моряки освобождены. Они живы и здоровы, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину», - передаёт ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Шесть российских моряков: капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар были похищены в результате нападения пиратов на контейнеровоз. Сообщалось, что похитители потребовали выкуп за моряков.

В ночь на 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина было совершено вооружённое нападение на судно MSC Mandy. На борт ворвались 7-9 вооружённых человек с огнестрельным и холодным оружием. Всего на судне находились 24 члена экипажа, 23 –граждане России и 1 – Украины, в ходе нападения пострадавших не было.

По информации, опубликованной в отчёте Международного морского бюро (IMB) сообщается, что в 2018 году участились случаи разбойного нападения на суда в Гвинейском заливе. Пираты нападают в среднем несколько раз в полгода, если раньше в заложники брали несколько человек, то на сегодняшний день пираты могут похитить весь экипаж. За 2018 год было совершено 201 пиратское нападение на морские суда, что на 21 больше, чем в 2017 году. За прошедший год в Гвинейском заливе зафиксировано 13 случаев обстрела судов шесть случаев угона судов, похищение 130 заложников из 141 по всему миру. Как считает главный редактор «Морского бюллетеня», эксперт по морскому праву Михаил Войтенко, это происходит из-за того, что судам запрещено иметь на борту вооружённую охрану

За последние три месяца 2018 года в территориальных водах Нигерии пиратами был похищен 41 человек с целью получения выкупа.