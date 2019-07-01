ИА "Ореанда-Новости" Сегодня вступил в силу закон, который подразумевает досрочный выход российских граждан, достигших пенсионного возраста, на заслуженный отдых. Законопроект о пенсионной льготе был одобрен ещё в октябре прошлого года.

Под действие закона попадают женщины 1964 - 1965 годов рождения и мужчины 1959 - 1960 годов рождения. Эти группы российских граждан смогут опробовать действие закона в этом и следующем годах. Согласно пенсионной льготе эти категории пенсионеров смогут выйти на заслуженный отдых раньше обозначенного срока на шесть месяцев.

Помимо вышеуказанных групп в России есть и другие, которые также могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. В этом случае основным фактором раннего ухода является трудовой стаж в определённых видах работ. К ним относятся работники горячих цехов или подземных работ. Мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины – в 45 лет. Причём для мужчин трудовой стаж должен составить не менее десяти лет, для женщин – не менее семи с половиной лет. Работники, занятые на лесозаготовках, также могут раньше закончить свою трудовую деятельность. Мужчинам необходимо проработать 12,5 лет и уйти на пенсию в 55 лет, женщинам – 10 лет и уйти в 50 лет. Также в категорию вышедших на пенсию раньше означенного срока входят занятые граждане в железнодорожном транспорте, в метрополитене, а также на речных и морских судах.

25 лет трудовой деятельности в сельской местности или 30 лет в городе позволит медицинскому работнику воспользоваться правом досрочного выхода. Учителя выходят на пенсию, независимо от того, в каких школах они работали: в сельских или городских. Достаточно иметь 25 лет трудового стажа и педагог может заслуженно отдыхать.