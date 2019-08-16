ИА «Ореанда-Новости» Пограничная служба Федеральной службы безопасности России впервые за последние 20 лет привела статистические данные в отношении количества иностранцев, которые приезжают в Россию с целью трудоустройства. До 2018 года действовал старый перечень целей въезда в страны, и в нём отсутствовал въезд с целью работы и учебы.

За первые 6 месяцев 2019 года в Россию въехали 2,4 миллиона трудовых мигрантов (всего же из заграницы прибыло 15 миллионов человек). Больше всего таких мигрантов приехало из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч), с Украины (164,6 тысячи) и из Казахстана (105,3 тысячи).

Среди государств дальнего зарубежья на первом месте Китай – из него прибыли 50,2 тысячи работников. Далее следуют Германия (10,8 тысячи) и Турция (10,2 тысячи).