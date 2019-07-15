Такие сведения предоставили сотрудники двух крупнейших магазинов «Связной – Евросеть» и «М. Видео – Эльдорадо».

Причины сложившейся ситуации эксперты видят в более низкой стоимости на телефоны и удобство их выбора в Интернет-магазинах. Кроме того, продавцы в сети предлагают всё те же услуги, что и в обычных магазинах: например, рассрочку и кредит. На одну и ту же модель цена в Интернет-магазине будет порядка на 10 процентов меньше, чем в обычных магазинах. Порой можно найти смартфон вдвое дешевле, если продавец реализует товар, минуя официальный дистрибуторский маршрут. Что касается удобства в выборе гаджета, то за минимальное время, в несколько кликов, покупатель может выбрать понравившуюся ему модель, полностью удовлетворяющую его характеристикам. Причём продавцы в Интернете регулярно усовершенствуют условия сроков доставки, минимизируя время ожидания. В обычных салонах связи совершить покупку становится всё неудобнее – продавцы настроены на сбыт определённого товара, попутно навязывая дополнительные аксессуары и услуги, ненужные покупателю.

За первую половину текущего года в России было продано выше 13 миллионов смартфонов, что на 2,2 миллиона больше, чем в 2018 году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 33 процента больше. Исходя из этих данных, следует, что каждый шестой гаджет был куплен российскими покупателями в Интернете. В денежном выражении российский потребитель потратил на покупку смартфонов на 42 миллиарда рублей больше. В целом, по всему рынку продажи смартфонов выросли на 4 процента, и здесь наблюдается больший рост в Интернет-точках продажи, нежели в обычных салонах связи.