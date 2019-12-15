ИА «Ореанда-Новости». В России политики отреагировали на заявление о передаче Токио всех Курильских островов.

Председатель оппозиционно Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о том, что решение оставить России Курильские острова было несправедливым. Он назвал неправильным Сан-Францисский мирный договор, который решил судьбу Курильской гряды и призвал начать диалог с Россией на эту тему.



Российские политики отреагировали на заявление, назвав его маргинальным.

Сергей Косачев отметил, что необходимо прислушиваться лишь к заявлениям официального Токио, а не слушать лидера коммунистов Японии. Сергей Цеков также заявил, что Курилы входят в состав России в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что позиция Японии по этому вопросу меняется в зависимости от того, что находится у власти.