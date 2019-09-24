ИА «Ореанда-Новости»Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении одобрили поправки в закон «О полиции», пишет «Интерфакс».

Полицейские получили право объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Сейчас предостережения могут выносить только сотрудники прокуратуры и ФСБ.