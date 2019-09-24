24.09.2019, 14:39
Российские полицейские получили право выносить предостережение гражданам
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении одобрили поправки в закон «О полиции», пишет «Интерфакс».
Полицейские получили право объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Сейчас предостережения могут выносить только сотрудники прокуратуры и ФСБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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