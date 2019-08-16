Такие сведения предоставили аналитики компании «GfK».

Проанализировав данные за двенадцать месяцев, эксперты сделали вывод о том, что россияне купили мяса на четыре с половиной процента меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что временной промежуток исследования составлял с июля 2018 года по июль текущего года. По словам специалистов, снижение спроса на мясную продукцию коснулось практически всех видов – от свинины до мяса птицы, например, курицы. Даже такая категория как «сосиски, сардельки» оказалась в общем тенденции по покупательской способности.

Говядина никогда не пользовалась у жителей России огромной популярностью. В ходе исследования выяснилось, что именно этот вид мяса «пострадал» больше всего. В процентном соотношении её стали покупать на семь процентов меньше. Курица и мясо индейки, в свою очередь, традиционно пользуется спросом, однако, и их стали покупать на пять процентов меньше, чем в прошлом году. Что касается остальных видов мясной продукции, то свинины купили на три процента меньше, а колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, на четыре с половиной процента.

Снижение спроса на мясную продукцию идёт параллельно с другим процессом – увеличение расходов потребителей на мясо. Рост в более чем полтора процента зафиксирован аналитиками. Причина сложившейся ситуации в повышении цен на мясо.

По информации, предоставленной директором одного из крупнейших ритейлеров на территории Восточной Сибири Андреем Тетериным, покупательская способность на мясную продукцию связана прежде всего с её удорожанием. Немаловажным фактором, выделенным специалистами, стала дождливая и холодная погода, установившаяся этим летом. Люди стали реже выезжать на открытый воздух и устраивать, например, шашлыки на природе.