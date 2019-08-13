ИА «Ореанда-Новости» Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю. Подчёркивается, что при этом следует обязательно сохранить прежний размер заработной платы.

Соответствующая информация направлена в Минтруд России. Данный вопрос также будет обсуждаться в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Представители федерации указывают на то, что возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю широко обсуждается и в мире, и в нашей стране. Например, председатель правительства России Дмитрия Медведева в своё время заявил, что он допускает введение такого режима в будущем.

«Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития», – заявила по этому поводу заместитель главы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.