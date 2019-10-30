Акцию решили приурочить к Дню народного единства. Тем, кто пожелают присоединиться к этой акции, предложено размещать в Instagram снимки с близкими или друзьями под хештегом #Ялюблюсвоюстрану. Также можно будет размещать фотоснимки природы.Акцию планируют провести во внеурочное время. Через фотографии школьники смогут поделиться своим восприятием России и дружбы. Цель акции - сформировать у школьников любовь к своей малой родине, взаимопонимание между народами, которые живут в многонациональном регионе.