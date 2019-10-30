30.10.2019, 09:19
Российские школьники могут стать участниками грандиозного патриотического флешмоба
ИА «Ореанда-Новости»В Министерстве просвещения России высказали предложение о проведении акции "Я люблю свою страну". Планируется, что в этом всероссийском флешмобе будут участвовать учащиеся 8-9 классов.
Акцию решили приурочить к Дню народного единства. Тем, кто пожелают присоединиться к этой акции, предложено размещать в Instagram снимки с близкими или друзьями под хештегом #Ялюблюсвоюстрану. Также можно будет размещать фотоснимки природы.
Акцию планируют провести во внеурочное время. Через фотографии школьники смогут поделиться своим восприятием России и дружбы. Цель акции - сформировать у школьников любовь к своей малой родине, взаимопонимание между народами, которые живут в многонациональном регионе.
Акцию решили приурочить к Дню народного единства. Тем, кто пожелают присоединиться к этой акции, предложено размещать в Instagram снимки с близкими или друзьями под хештегом #Ялюблюсвоюстрану. Также можно будет размещать фотоснимки природы.
Акцию планируют провести во внеурочное время. Через фотографии школьники смогут поделиться своим восприятием России и дружбы. Цель акции - сформировать у школьников любовь к своей малой родине, взаимопонимание между народами, которые живут в многонациональном регионе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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