ИА «Ореанда-Новости». В российских школах решили ограничить использование детьми телефонов.

Изменения коснутся 10,6 тысячи школ по всей России. Это почти четверть от всех учебных учреждений. Именно в этих школах использование мобильных телефонов будет ограничено. О введении нового режима сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Так, рекомендации министерства выполнили в 10 тысячах 628 школах. Кроме того, сама министр заявила о необходимости введения ограничения на пользование телефонами для учителей. По словам Васильевой, три четверти опрошенных согласны с этой идеей.

Рекомендации регионам ограничить использование мобильных устройств во время учебного процесса дало Министерство просвещения. Положения были подготовлены после анализа международного опыта, а также после опроса российского населения.