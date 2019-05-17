ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в состав госкорпорации «Ростех», Альберт Баков сообщил, что российскими специалистами разрабатывается новая штурмовая винтовка.

По его замечанию, создание нового оружия не означает, что идёт поиск альтернатив для традиционного автомата Калашникова. «…Инициативно будем «рисовать» и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать», – сказал Баков.

Директор института отметил, что уже известны общие черты внешнего облика винтовки, а в отношении конструкции оружия специалист указал, что «ничего особенного не будет», поскольку «сильно уже не улучшишь, принцип тот же. В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью».