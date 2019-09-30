ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность учащимся высших учебных заведений, которые получают от них материальную помощь, не платить подоходный налог.

Документ был опубликован 29 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. В нём указано, что от налогообложения надлежит освободить «суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажёрам».

Закон начнёт действовать 1 января 2020 года. В настоящее время налогом на доходы физических лиц не облагаются материальная помощь, составляющая менее 4 тысяч рублей в год, а также стипендии студентов и аспирантов.