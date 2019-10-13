ИА "Ореанда-Новости". Туристы из России назвали самые скучные европейские города.

В «унылый» рейтинг попали Братислава, Карловы Вары и Хельсинки. Об этом написал сервис Aviasales. Его эксперты проводили опрос среди тысячи пользователей социальных сетей.

Первое место заняла столица Финляндии, скуку которой отметило 30% респондентов. Туристы назвали город незаметным и заметили, что Хельсинки часто посещает плохая погода.

Вторую строчку заняла Братислава, которая запомнилась российским туристам скучными достопримечательностями, высокими ценами и невкусной едой. Примерно также отозвались о Карловых Варах, добавив, что город слишком мал для большого количества развлечений.

10% путешественников назвали неинтересным Мюнхен. По их словам, в городе кроме пивных баров совсем нет мест для отдыха, а также отсутствуют необычные достопримечательности.