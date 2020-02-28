ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация туроператоров России оценила потери от ограничений из-за коронавируса.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса в 27 миллиардов рублей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В прогнозах эксперты учли и отмены туров в Италию, в которой сейчас больше всего заразившихся коронавирусом в Европе.

Опрос в Radio Travel показал, что 59% опрошенных турагентств отметили, что продажи туров за последние семь дней «полностью встали». Около четверти участников рынка заявила о том, что продажи упали на 70-80%.

Ранее Ростуризм опубликовал рекомендации российским туроператорам и турагентам, в которых призвала прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.