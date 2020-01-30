ИА «Ореанда-Новости». Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до 100 миллионов долларов из-за того, что поток туристов из Китая приостановлен, пишет «МК».



В АТОР пояснили, что до такой суммы может дойти, если ограничения будут дейтсвовать достаточно долго.



При этом эксперты в туризме заявляют, что ущерб может достичь максимальных значений в скором будущем, если бронирования не будут возобновлены к марту. Именно в марте покупается основное количество туров на лето.



Выездной туризм в Китае запрещен с 28 января, с этого же дня был остановлен организованный турпоток из Китая в Россию.