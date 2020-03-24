ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжёлых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК).

Сейчас устройства на этапе подготовки к выходу на рынок. Они проходятся испытания для государственной регистрации.

Основатель компании Олег Абдиев рассказал, что отличительной особенностью новых ингаляторов является то, что аэрозоль подаётся только перед вдохом пациента. Это предотвращает оседание препарата в дыхательных путях и повышает эффективность лечения.

Стоимость данных ингаляторов будет начинаться от трёх тысяч рублей.