22.01.2020, 15:53
Российские учёные вместе с МВД создадут технологии для определения этноса человека
ИА «Ореанда-Новости». МВД России и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве, пишет «МК».
В рамках совместной работы запланированы исследовательские проекты, которые будут способствовать более эффективному расследованию преступлений.
Так, эксперты хотят создать технологию анализа последовательности ДНК, позволяющую определить возраст, этническую и географическую принадлежность человека, а также элементы его внешнего вида.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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