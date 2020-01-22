ИА «Ореанда-Новости». МВД России и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве, пишет «МК».



В рамках совместной работы запланированы исследовательские проекты, которые будут способствовать более эффективному расследованию преступлений.



Так, эксперты хотят создать технологию анализа последовательности ДНК, позволяющую определить возраст, этническую и географическую принадлежность человека, а также элементы его внешнего вида.