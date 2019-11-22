22.11.2019, 16:12
Российские военные корабли направляются на учения в Индию
ИА «Ореанда-Новости» Боевые корабли из состава Балтийского флота осуществляют переход в индийский порт Мармагео. Здесь российские военные корабли будут участвовать в совместных российско-индийских военных учениях, которым дали название "Индра-2019". Об этом заявил Роман Мартов, представляющий Балтфлот.
По словам Мартова, отряд кораблей должен прибыть в индийский порт 10 декабря. Отряд состоит из сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", буксира "Виктор Конецкий". Также в составе отряда движется боевое судно "Ельня".
Мартовым было заявлено о том, что данные боевые корабли ранее ни разу ещё не привлекались учениях, проводившихся совместно российскими и индийскими военными. Морская часть учений, включающих в себя две фазы, начнётся 10 декабря и завершится 19 декабря.
Заявлено, что на корабле "Ярослав Мудрый" находится вертолёт Ка-27. В учениях также примут участие группы антитеррора Балтийского флота.
По словам Мартова, отряд кораблей должен прибыть в индийский порт 10 декабря. Отряд состоит из сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", буксира "Виктор Конецкий". Также в составе отряда движется боевое судно "Ельня".
Мартовым было заявлено о том, что данные боевые корабли ранее ни разу ещё не привлекались учениях, проводившихся совместно российскими и индийскими военными. Морская часть учений, включающих в себя две фазы, начнётся 10 декабря и завершится 19 декабря.
Заявлено, что на корабле "Ярослав Мудрый" находится вертолёт Ка-27. В учениях также примут участие группы антитеррора Балтийского флота.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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