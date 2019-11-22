По словам Мартова, отряд кораблей должен прибыть в индийский порт 10 декабря. Отряд состоит из сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", буксира "Виктор Конецкий". Также в составе отряда движется боевое судно "Ельня".Мартовым было заявлено о том, что данные боевые корабли ранее ни разу ещё не привлекались учениях, проводившихся совместно российскими и индийскими военными. Морская часть учений, включающих в себя две фазы, начнётся 10 декабря и завершится 19 декабря.Заявлено, что на корабле "Ярослав Мудрый" находится вертолёт Ка-27. В учениях также примут участие группы антитеррора Балтийского флота.