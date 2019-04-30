ИА «Ореанда-Новости»  Российские военные, которые на данный момент находятся в Венесуэле, не могут вмешиваться в ситуацию, так как не относятся к боевым подразделениям.  Об этом сообщает  РИА Новости  со ссылкой на посольство России в Каракасе.

Военные специалисты из России  находятся в Венесуэле для обучения техников и проведения ремонтных работ на установленных в стране боевых оружейных системах.

30 апреля оппозиционный лидер и самопровозглашённый глава Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале финального этапа операции «Свобода», в ходе которой призвал окончательно свергнуть законного президента Николаса Мадуро.