ИА «Ореанда-Новости» Российские военные, которые на данный момент находятся в Венесуэле, не могут вмешиваться в ситуацию, так как не относятся к боевым подразделениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Каракасе.

Военные специалисты из России находятся в Венесуэле для обучения техников и проведения ремонтных работ на установленных в стране боевых оружейных системах.

30 апреля оппозиционный лидер и самопровозглашённый глава Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале финального этапа операции «Свобода», в ходе которой призвал окончательно свергнуть законного президента Николаса Мадуро.