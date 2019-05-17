ИА «Ореанда-Новости» Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил, что бойцы «Джебхат ан-Нусры», также известной как «Хейат Тахрир Аш-Шам» (экстремисткая организация, запрещенная на территории России), готовят провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб. Целью операции является обвинение российских военных в нападении на мирных жителей.

Жители одного из населенных пунктов предоставили информацию о том, что боевики доставляют в район провокации отравляющие химические вещества и фрагменты российских авиабомб.

Сотрудники ЦПВС также сообщают о намерении западных журналистов снять действия террористов на видео и опубликовать материалы в Интернете.

Минобороны России ранее неоднократно доказывало, что случаи применения химического оружия в Сирии имели постановочный характер. Соответствующие видеозаписи тиражировались средствами массовой информации из США и европейских стран. Виновными в химических атаках при этом назывались власти Сирии, хотя у них нет химического оружия.