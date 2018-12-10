Общероссийский народный фронт провёл опрос, посвященного доступности медицинской помощи в России. В нём приняли участие четыре тысячи медработников, в том числе 3,5 тысячи врачей, из 85 регионов страны. Медики, отвечая на вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?», отвечали положительно. Так, оказалось, что 24,5% получали от руководства соответствующее распоряжение.Этот показатель не везде одинаковый., пишет РБК. Кроме того, в ОНФ спросили медиков, известны ли им случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам. Положительный ответ дали около 19,8% респондентов. В ОНФ отмечают, что здесь идёт речь о ситуациях, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и прочее.Сами врачи говорят о том, что доля платных медуслуг в поликлиниках выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят около 58% опрошенных ОНФ медиков.Почти 64% респондентов отметили, что тарифы слишком низкие. Кроме того, среди главных причин называют и кадровый дефицит в государственных поликлиниках.