10.12.2018, 16:07
Российские врачи рассказали, как их вынуждают навязывать платные услуги
ИА «Ореанда-Новости». Около четверти врачей государственных клиник вынуждены навязывать пациентам платные услуги - таково неформальное распоряжение начальства.
Общероссийский народный фронт провёл опрос, посвященного доступности медицинской помощи в России. В нём приняли участие четыре тысячи медработников, в том числе 3,5 тысячи врачей, из 85 регионов страны. Медики, отвечая на вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?», отвечали положительно. Так, оказалось, что 24,5% получали от руководства соответствующее распоряжение.
Этот показатель не везде одинаковый. Так, в Липецкой области такие распоряжения получили в этом году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — чуть меньше, 40%, пишет РБК. Кроме того, в ОНФ спросили медиков, известны ли им случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам. Положительный ответ дали около 19,8% респондентов. В ОНФ отмечают, что здесь идёт речь о ситуациях, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и прочее.
При этом эксперты говорят о том, что на самом деле процент врачей, которые вынуждены навязывать платные услуги, значительно выше. Главная причина – недостаточное финансирование, ведь кроме заработной платы, больницы должны ещё тратить деньги на оборудование, лекарства и т.д. Сами врачи говорят о том, что доля платных медуслуг в поликлиниках выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят около 58% опрошенных ОНФ медиков.
Одной из основных причин, по которым доля платных услуг растёт, эксперты называют низкие тарифы ОМС. Это подтверждают и сами врачи. Почти 64% респондентов отметили, что тарифы слишком низкие. Кроме того, среди главных причин называют и кадровый дефицит в государственных поликлиниках.
Общероссийский народный фронт провёл опрос, посвященного доступности медицинской помощи в России. В нём приняли участие четыре тысячи медработников, в том числе 3,5 тысячи врачей, из 85 регионов страны. Медики, отвечая на вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?», отвечали положительно. Так, оказалось, что 24,5% получали от руководства соответствующее распоряжение.
Этот показатель не везде одинаковый. Так, в Липецкой области такие распоряжения получили в этом году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — чуть меньше, 40%, пишет РБК. Кроме того, в ОНФ спросили медиков, известны ли им случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам. Положительный ответ дали около 19,8% респондентов. В ОНФ отмечают, что здесь идёт речь о ситуациях, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и прочее.
При этом эксперты говорят о том, что на самом деле процент врачей, которые вынуждены навязывать платные услуги, значительно выше. Главная причина – недостаточное финансирование, ведь кроме заработной платы, больницы должны ещё тратить деньги на оборудование, лекарства и т.д. Сами врачи говорят о том, что доля платных медуслуг в поликлиниках выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят около 58% опрошенных ОНФ медиков.
Одной из основных причин, по которым доля платных услуг растёт, эксперты называют низкие тарифы ОМС. Это подтверждают и сами врачи. Почти 64% респондентов отметили, что тарифы слишком низкие. Кроме того, среди главных причин называют и кадровый дефицит в государственных поликлиниках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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