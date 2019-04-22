ИА «Ореанда-Новости». Врачи из России впервые провели операцию по трансплантации сразу двух органов ребёнку, больному муковисцидозом (наследственное заболевание, поражающее внутренние органы). Пересадка печени и лёгких была проведена девятилетнему пациенту.

До пересадки ребёнок не мог самостоятельно ходить по палате и дышать без постоянного притока кислорода, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Болезнь трансформировала печень ребёнка, начался цирроз. Как только были найдены донорские органы, команда под руководством академика Сергея Готье провела пересадку. Со слов Скворцовой, операция уникальна и аналогов ей в мире по детям нет. За время 16-часовой операции работали несколько команд хирургов.