Подобный вывод был озвучен специалистами «Сообщества потребителей энергии» сегодня, 9 декабря.По словам Минэнерго, электроэнергия для российских промышленных предприятий обходится в 3,5 цента.Стоит отметить, что эксперты «Сообщества потребителей энергии» брали международный данные за прошлый год. По их словам, в этом году стоимость электроэнергии в Соединённых Штатах Америки немного снизилась.