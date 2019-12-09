09.12.2019, 22:51
Российские заводы платят больше за электроэнергию, чем американские
ИА «Ореанда-Новости». Российские заводы платят больше за электроэнергию, чем американские фабрики. Подобный вывод был озвучен специалистами «Сообщества потребителей энергии» сегодня, 9 декабря.
По словам Минэнерго, электроэнергия для российских промышленных предприятий обходится в 3,5 цента. Но эксперты сообщества указали, что по расчётный данным, стоимость электроэнергии для крупных заводов, которые используют электричество в полную мощность, составляет примерно 7 центов, включая налоги. А фабрикам США электроэнергия обходится дешевле почти в 2 раза.
Стоит отметить, что эксперты «Сообщества потребителей энергии» брали международный данные за прошлый год. По их словам, в этом году стоимость электроэнергии в Соединённых Штатах Америки немного снизилась.
По словам Минэнерго, электроэнергия для российских промышленных предприятий обходится в 3,5 цента. Но эксперты сообщества указали, что по расчётный данным, стоимость электроэнергии для крупных заводов, которые используют электричество в полную мощность, составляет примерно 7 центов, включая налоги. А фабрикам США электроэнергия обходится дешевле почти в 2 раза.
Стоит отметить, что эксперты «Сообщества потребителей энергии» брали международный данные за прошлый год. По их словам, в этом году стоимость электроэнергии в Соединённых Штатах Америки немного снизилась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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