14.11.2019, 20:10
Российских чиновников могут обязать самостоятельно накапливать пенсию
ИА «Ореанда-Новости». Российских чиновников и специалистов Центробанка могут обязать самостоятельно накапливать пенсию, сообщает издательство «ФедералПресс».
По словам заместителя министра финансов России Андрея Моисеева, правительство рассматривает вопрос об обязательных самостоятельных отчислениях на накопительную пенсию для всех чиновников и специалистов Центробанка. Таким образом, государственные служащие смогут обеспечить себя необходимым ежемесячным доходом после выхода на пенсию.
Андрей Моисеев указал, что такое нововведение может послужить для россиян наглядным примером, что позволит гражданам страны лояльнее относится к отчислениям в негосударственные пенсионные фонды.
По словам заместителя министра финансов России Андрея Моисеева, правительство рассматривает вопрос об обязательных самостоятельных отчислениях на накопительную пенсию для всех чиновников и специалистов Центробанка. Таким образом, государственные служащие смогут обеспечить себя необходимым ежемесячным доходом после выхода на пенсию.
Андрей Моисеев указал, что такое нововведение может послужить для россиян наглядным примером, что позволит гражданам страны лояльнее относится к отчислениям в негосударственные пенсионные фонды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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