По словам заместителя министра финансов России Андрея Моисеева, правительство рассматривает вопрос об обязательных самостоятельных отчислениях на накопительную пенсию для всех чиновников и специалистов Центробанка. Таким образом, государственные служащие смогут обеспечить себя необходимым ежемесячным доходом после выхода на пенсию.Андрей Моисеев указал, что такое, что позволит гражданам страны лояльнее относится к отчислениям в негосударственные пенсионные фонды.