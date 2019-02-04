ИА «Ореанда-Новости». В России получить сертификат астролога, мага, доказать «безобидность» торговой точки с эзотерической продукцией станет сложнее. Кто из медиумов «оригинальный», станет известно, когда в Госдуме рассмотрят и примут поправки в закон о техрегулировании, заявил глава Росстандарта в интервью для «Российской газеты».

Астрологи, маги, медиумы могут остаться без сертификации, заявил Алексей Абрамов, глава Росстандарта. Ведомство планирует провести ревизию существующих систем добровольной сертификации. В Госдуме во втором чтении будут рассматривать соответствующие поправки в закон о техрегулировании. Если они вступят в силу, Росстандарт получит новые права. Прежде чем новые системы добровольной сертификации будут включены в государственный реестр, они пройдут тщательную экспертизу.

Это касается и так называемых эзотерических систем добровольной сертификации. Они действительно существуют в реестре Росстандарта. По словам Алексея Абрамова, для отказа в регистрации таких систем, в выдаче сертификата астрологу или магу нет юридических оснований. В то же время регулирующему органу необходимы «внятные правила работы». Это важно не только для самого ведомства, но и для всех потребителей услуг и товаров, которые становятся легальными на рынке благодаря системе сертификации.

Абрамов заявил, что, воспользовавшись «именем государства», под видом астрологов или медиумов рано или поздно появляются мошенники, которые действуют с корыстной или противоправной целью. Таким образом, гербовая бумага вроде сертификата астролога может сделать легальной не только собственно эзотерическую деятельность, но и всё то, что противоречит моральным нормам или закону. По словам главы Росстандарта, это ситуация «полного абсурда», и ведомство намерено пресечь подобную практику.

В реестре Росстандарта зарегистрировано около двух тысяч добровольных эзотерических систем. После того как закон будет принят, их владельцам дадут год на перерегистрацию по новым правилам. Кроме того, как выразился Алексей Абрамов, подобная мера позволит определить, какие из эзотерических систем «реальные, живые», с оригинальными требованиями. Насчёт «оригинальности» Абрамов пояснил, что имеет в виду не то, что подобные системы сами по себе довольно экзотичны, а то, что они отвечают запросам потребителей и отраслей экономики.