27.01.2020, 17:20
Российских туристов эвакуируют с китайского острова Хайнань
ИА «Ореанда-Новости». Всех российских туристов эвакуируют с китайского острова Хайнань до 1 февраля 2020 года включительно. По данным на 26 января, на острове находились более 1 тысячи россиян. Массовую эвакуацию организовывает «Русь-тур». Первый вылет состоялся сегодня, 27 января.
Меры экстренной эвакуации были введены из-за быстрого распространения нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. Количество заражённых составляет более 2,7 тысяч человек, 81 человек погиб. Случаи заболевания были выявлены ещё в 11 странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки, Таиланде и Франции.
Стоит отметить, что в на прошлой недели сотрудники Минздрава порекомендовали россиянам воздержаться от туристических поездок в Китай.
Меры экстренной эвакуации были введены из-за быстрого распространения нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. Количество заражённых составляет более 2,7 тысяч человек, 81 человек погиб. Случаи заболевания были выявлены ещё в 11 странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки, Таиланде и Франции.
Стоит отметить, что в на прошлой недели сотрудники Минздрава порекомендовали россиянам воздержаться от туристических поездок в Китай.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии