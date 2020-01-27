По данным на 26 января, на острове находились более 1 тысячи россиян.Первый вылет состоялся сегодня, 27 января.Количество заражённых составляет более 2,7 тысяч человек, 81 человек погиб. Случаи заболевания были выявлены ещё в 11 странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки, Таиланде и Франции.Стоит отметить, что в на прошлой недели сотрудники Минздрава порекомендовали россиянам воздержаться от туристических поездок в Китай.



