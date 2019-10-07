ИА «Ореанда-Новости». Российские авиакомпании попросили выделить на сдерживание цен на билеты более 30 млрд рублей.

Для того, чтобы оставить билеты доступными гражданам, авиакомпании попросили выделить им около 9 миллиардов из федерального бюджета. Помимо этого, они нуждаются в единовременной выплате в 23 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Известия».

АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта) направила в правительство письмо, в котором изложила несколько вариантов стабилизации их финансового состояния. Было отмечено, что только за полгода убыток отрасли может составить больше 52 миллиардов рублей.

Одним из решений проблемы было предложено снизить планку, при которой из бюджета выплачивают компенсацию стоимости керосина. Таким образом, удастся задействовать механизм, необходимый для предотвращения роста расходов авиакомпаний.



