ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон, разрешающий охотникам применять луки и стрелы.

Ранее луки можно было использовать только в спортивных целях. Теперь в соответствии с положениями нового закона они будут отнесены к стрелковому метательному оружию. В пояснительной записке к закону указано, что, в отличие от арбалетов, для использования луков необходимы специальные навыки и умения, а технические характеристики данного оружия гарантируют его более безопасное применение.

Купить лук для охоты имеют право граждане, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Лук подлежит регистрации в Росгвардии в 2-недельный срок после его приобретения.