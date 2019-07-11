ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который поднимает на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, пишет РИА Новости.



Отмечается, что служить до 60 лет смогут сотрудники по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Сейчас предельный возраст службы до 55 лет.



Заместитель главы МВД Виктор Зубков рассказал, что затронет около 140 тысяч сотрудников.



В пояснительной записке к проекту закона сказано, что повышение возраста связано с проблемой недокомплекта должностей и сохранением кадрового потенциала МВД.