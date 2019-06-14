ИА «Ореанда-Новости» Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение, в соответствии с которым сотрудники полиции теперь смогут выезжать в Турцию и Таиланд.

По действующим нормам решение о выезде полицейского из страны принимает его непосредственный руководитель, который несёт за него персональную ответственность. Решение в отношении того или иного сотрудника правоохранительных органов принимается с учётом множества факторов.

Ранее стражам порядка можно было посещать 13 государств: Абхазию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию. Теперь данный перечень дополнен ещё двумя странами, популярными у туристов.