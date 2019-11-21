Так, в документе сказано, что такое право получили сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардия и ФСИН. Теперь они могут пресекать полёты дронов.Ранее в законопроект внесли норму, по которой силовики могут забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае угрозы для людей.