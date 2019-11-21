21.11.2019, 15:54
Российским силовикам дали право сбивать беспилотники
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Так, в документе сказано, что такое право получили сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардия и ФСИН. Теперь они могут пресекать полёты дронов.
Ранее в законопроект внесли норму, по которой силовики могут забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае угрозы для людей.
Так, в документе сказано, что такое право получили сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардия и ФСИН. Теперь они могут пресекать полёты дронов.
Ранее в законопроект внесли норму, по которой силовики могут забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае угрозы для людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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