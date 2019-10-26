ИА «Ореанда-Новости» Письмо с рекомендацией использовать приложение ТамТам, вместо привычного WhatsApp, разослал департамент образования администрации Самары. Отказаться от иностранных приложений посоветовали всем муниципальным школам. Вместе с тем попросили перестать использовать другие социальные сети и почтовые клиенты. В одной из школ даже вышел приказ, согласно которому теперь учителя могут использовать только одно разрешенное приложение. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее Министерство просвещения страны уже выпустило собрание норм профессиональной этики для педагогов.