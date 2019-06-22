ИА «Ореанда-Новости» Испанский телеканал Antena 3 сообщил, что в Балтийском море российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи авианосца «Хуан Карлос I», принадлежащего Военно-морским силам Испании. В это время корабль совершал манёвры в рамках учений войск Североатлантического альянса, которые проходят в регионе.

Сообщается, что Су-24 пролетел «на относительно низкой скорости» и небольшой высоте. Самолёт был засечён радарами, однако его действия «не были сочтены опасными», и испанское командование не принимало никаких ответных мер.

Ежегодные учения НАТО начались в Балтийском море 9 июня. В них участвуют 44 судна, 40 самолётов и вертолётов и около 12 тысяч военнослужащих.

Балтийский флот Военно-морского флота РФ ведёт наблюдение за ходом учений.