13.05.2019, 23:07
Российский чемпионат по пахоте состоится в Мордовии
ИА "Ореанда-Новости" В селе Горяйновка Октябрьского района Саранска Мордовской республики 28-29 июня пройдёт чемпионат России по пахоте. Мероприятие состоится на базе агропромышленного предприятия "1 мая".
Предстоящий чемпионат в Мордовии - это своего рода масштабная выставочная и экспозиционная платформа для отечественных и зарубежных компаний, которые занимаются производством товаров для аграрного сектора. Здесь будут представлены образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрения и средства защиты растений.
Самыми зрелищными событиями в рамках чемпионата остаются состязания в "оборотной" пахоте и "Трактор-шоу". Участникам "оборотной" пахоты необходимо вспахать за три часа участок земли. Качество вспашки будет оценивать специальное жюри. Участникам "Трактор-шоу" необходимо будет продемонстрировать собственное умение управлять сельскохозяйственной техникой - за определённое время надо будет проехать по заранее подготовленной трассе.
В рамках чемпионата будет представлена и теоретическая часть агропромышленников - будут организованы встречи и дискуссии сельхозпроизводителей, машиностроителей, представителей профильных министерств и регионов страны. Запланировано проведение совещания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР), а также совещание по вопросу развития молодежной политики и кадрового потенциала в аграрном секторе. Приглашённые зарубежные участники поделятся опытом с отечественными фермерами на запланированным чемпионатом мастер-классах и семинарах.
Запланированное мероприятие можно считать подготовительным этапом, ведь через два года в России пройдёт чемпионат мирового уровня. В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. Первый чемпионат прошёл в 2012 году в Краснодарском крае.
Предстоящий чемпионат в Мордовии - это своего рода масштабная выставочная и экспозиционная платформа для отечественных и зарубежных компаний, которые занимаются производством товаров для аграрного сектора. Здесь будут представлены образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрения и средства защиты растений.
Самыми зрелищными событиями в рамках чемпионата остаются состязания в "оборотной" пахоте и "Трактор-шоу". Участникам "оборотной" пахоты необходимо вспахать за три часа участок земли. Качество вспашки будет оценивать специальное жюри. Участникам "Трактор-шоу" необходимо будет продемонстрировать собственное умение управлять сельскохозяйственной техникой - за определённое время надо будет проехать по заранее подготовленной трассе.
В рамках чемпионата будет представлена и теоретическая часть агропромышленников - будут организованы встречи и дискуссии сельхозпроизводителей, машиностроителей, представителей профильных министерств и регионов страны. Запланировано проведение совещания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР), а также совещание по вопросу развития молодежной политики и кадрового потенциала в аграрном секторе. Приглашённые зарубежные участники поделятся опытом с отечественными фермерами на запланированным чемпионатом мастер-классах и семинарах.
Запланированное мероприятие можно считать подготовительным этапом, ведь через два года в России пройдёт чемпионат мирового уровня. В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. Первый чемпионат прошёл в 2012 году в Краснодарском крае.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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