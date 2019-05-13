Мероприятие состоится на базе агропромышленного предприятия "1 мая".Здесь будут представлены образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрения и средства защиты растений.Участникам "оборотной" пахоты необходимо вспахать за три часа участок земли. Качество вспашки будет оценивать специальное жюри. Участникам "Трактор-шоу" необходимо будет продемонстрировать собственное умение управлять сельскохозяйственной техникой - за определённое время надо будет проехать по заранее подготовленной трассе.- будут организованы встречи и дискуссии сельхозпроизводителей, машиностроителей, представителей профильных министерств и регионов страны. Запланировано проведение совещания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР), а также совещание по вопросу развития молодежной политики и кадрового потенциала в аграрном секторе. Приглашённые зарубежные участники поделятся опытом с отечественными фермерами на запланированным чемпионатом мастер-классах и семинарах.В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. Первый чемпионат прошёл в 2012 году в Краснодарском крае.