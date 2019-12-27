Накануне мэром Херсона Владимиром Никоненко был дан ответ на высказывание главы российского государства Владимира Путина о том, что юг Украины - это исконно российские территории. По данным RT, Николаенко заявил, что исконно русскими территориями являются "болота под Москвой".Вячеслав Никонов заявил, Нестор-летописец, который жил в Киеве, писал про то, откуда началась Русская Земля. По словам российского депутата, в Киевской Руси проживали русские люди, которым ничего не было известно об украинцах. Он отметил, что Русью в те времена правила династия Рюриковичей, которая из Новгорода Великого прибыла в Киев. После этого события Киев стал старшим среди русских городов, а вторым и третьим по старшинству - Новгород и Владимир. Депутат заявил, что никто из Рюриковичей не мог слышать "об украинцах и украх". Никонов заявил, что не нужно делить "единый великий народ".