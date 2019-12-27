27.12.2019, 12:34
Российский депутат отреагировал на высказывание мэра Херсона о русских землях
ИА «Ореанда-Новости». Депутатом Вячеславом Никоновым было высказано собственное мнение по поводу слов главы украинского города Херсона об исконно русских территориях.
Накануне мэром Херсона Владимиром Никоненко был дан ответ на высказывание главы российского государства Владимира Путина о том, что юг Украины - это исконно российские территории. По данным RT, Николаенко заявил, что исконно русскими территориями являются "болота под Москвой".
Вячеслав Никонов заявил, Нестор-летописец, который жил в Киеве, писал про то, откуда началась Русская Земля. По словам российского депутата, в Киевской Руси проживали русские люди, которым ничего не было известно об украинцах. Он отметил, что Русью в те времена правила династия Рюриковичей, которая из Новгорода Великого прибыла в Киев. После этого события Киев стал старшим среди русских городов, а вторым и третьим по старшинству - Новгород и Владимир. Депутат заявил, что никто из Рюриковичей не мог слышать "об украинцах и украх". Никонов заявил, что не нужно делить "единый великий народ".
Накануне мэром Херсона Владимиром Никоненко был дан ответ на высказывание главы российского государства Владимира Путина о том, что юг Украины - это исконно российские территории. По данным RT, Николаенко заявил, что исконно русскими территориями являются "болота под Москвой".
Вячеслав Никонов заявил, Нестор-летописец, который жил в Киеве, писал про то, откуда началась Русская Земля. По словам российского депутата, в Киевской Руси проживали русские люди, которым ничего не было известно об украинцах. Он отметил, что Русью в те времена правила династия Рюриковичей, которая из Новгорода Великого прибыла в Киев. После этого события Киев стал старшим среди русских городов, а вторым и третьим по старшинству - Новгород и Владимир. Депутат заявил, что никто из Рюриковичей не мог слышать "об украинцах и украх". Никонов заявил, что не нужно делить "единый великий народ".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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