29.01.2020, 11:26
Российский депутат прокомментировал кампанию против исторической памяти на Украине
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Железняк, работающий в Госдуме РФ, заявил, что Киев, продолжая информационную компанию против исторической памяти, может получить поколение из "пустых, озлобленных и алчных недоучек".
Накануне бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком было заявлено о якобы имевшей встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Он утверждает, что встреча произошла в 1940 году в городе Львове.
Российский парламентарий заявил, что на лжи, выдаваемой за правду известными политиками из Украины, растет новое поколение, которое "не помнит родства". По его словам, молодые жители Украины являются главной мишенью преступного искажения истинных исторических фактов.
Железняк говорит, что украинские власти, взращивая новое поколение на ненависти ко всему российскому и советскому, могут получить поколение недоучек, которое станет топтать историю своей страны.
Накануне бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком было заявлено о якобы имевшей встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Он утверждает, что встреча произошла в 1940 году в городе Львове.
Российский парламентарий заявил, что на лжи, выдаваемой за правду известными политиками из Украины, растет новое поколение, которое "не помнит родства". По его словам, молодые жители Украины являются главной мишенью преступного искажения истинных исторических фактов.
Железняк говорит, что украинские власти, взращивая новое поколение на ненависти ко всему российскому и советскому, могут получить поколение недоучек, которое станет топтать историю своей страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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