Накануне бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком было заявлено о якобы имевшей встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Он утверждает, что встреча произошла в 1940 году в городе Львове.Российский парламентарий заявил, что на лжи, выдаваемой за правду известными политиками из Украины, растет новое поколение, которое "не помнит родства".Железняк говорит, что украинские власти, взращивая новое поколение на ненависти ко всему российскому и советскому, могут получить поколение недоучек, которое станет топтать историю своей страны.