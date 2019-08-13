ИА «Ореанда-Новости» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского дипломата, сотрудника генерального консульства в городе Львове персоной нон грата.

По информации ведомства, россиянин получал некие сведения от местного жителя, завербованного сотрудниками российских спецслужб в 2014 году. Имя последнего не разглашается, однако представители СБУ сообщили, что это военный пенсионер, возглавлявший одну из общественных организаций. «По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны», – сообщили в украинском ведомстве.

Украинский гражданин является подозреваемым по делу о государственной измене. Ему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.