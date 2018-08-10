ИА «Ореанда-Новости». «Адмирал Эссен», фрегат российского ВМФ, выследил американскую подводную лодку в Средиземном море, об этом сообщают СМИ. Эксперты говорят, что подлодка США в данном случае потерпела подводное поражение.



Во время своего последнего похода в Средиземное море, фрегат Черономорского флота под названием «Адмирал Эссен» смог засечь американскую субмарину и взять её на сопровождение. Это была подводная лодка типа «Огайо», сообщают «Известия», ссылаясь на информацию из ВМФ России.

Как пишут «Известия» операция прошла в апреле этого года, всё преследование длилось более двух часов. Нашему экипажу удалось записать основные параметры американской подлодки, эти данные будут расшифрованы, чтобы дальнейшем быть добавленными к акустическому портрету подлодки.

Российский фрегат вышел из Севастополя 13 марта этого года и вернулся назад 30 июня. Заметив американскую «акулу», российская подлодка сопровождала её «на прицеле».

Стоит отметить, что вся операция проходила на фоне обострения конфликта в Сирии. Как раз в апреле США, Великобритания и Франция, объединившись в коалицию, нанесли массированный ракетный удар по Сирии в ночь с 13 на 14 апреля.

Как пишут «Известия», охотится на субмарины – целое искусство, вначале фрегату нужно незаметно подойти на такое расстояние, где его акустическое оборудование может поддерживать устойчивый контакт. Дальше обычно подлодка пытается уйти, а фрегат — удержаться на хвосте.

Акустический потрет, можно назвать своеобразным паспортом, который помогает с понять, какая конкретно субмарина находится под тобой.

«Когда корабль убегает от преследования, – это косвенное признание подводного поражения», – прокомментировал новость в эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Баранец.

Он также отметил, что американские ВМС постоянно дежурят в Средиземном море.

«Уже стал почти легендарным случай, когда наш корабль помешал американской подлодке нанести удар по Сирии, очень грамотно заняв боевую позицию», — напомнил Виктор Баранец.